Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Маркус Фронмайер, замруководителя фракции АдГ в Бундестаге, раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Это произошло после призыва канцлера финансировать экономику Украины. Фронмайер дал совет Мерцу, он призвал его подумать о том, чтобы баллотироваться на Украине.

«Он что, окончательно потерял связь с реальностью? Фридрих Мерц прямо сейчас публично просит немецкие компании инвестировать в Украину! Наша собственная экономика при его правительстве идет ко дну, а все, о чем он думает, — это чужая страна? Мерцу лучше бы баллотироваться на какой-нибудь пост на Украине», — написал представитель партии АдГ в соцсети X.

При этом Германия уже является крупнейшим финансовым донором для Украины. Но власти ФРГ делают все, чтобы увеличить финансирование Киева. В Кремле не раз говорили, что финансирование Украины Западом не меняет ситуацию на поле боя, однако это затягивает конфликт.