Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива Фото: REUTERS.

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил армии Ирана.

«Сегодня после полудня один нефтяной танкер-нарушитель, несмотря на озвученные предупреждения и правила перемещения, отключил свои системы идентификации и навигации и вошел в запретную зону на востоке Ормузского пролива», — говорится в сообщении государственного канала Ирана. После подрыва на мине танкер охватил пожар.

Напомним, Ормузский пролив — ключевой маршрут мировых поставок нефти и СПГ. Судоходство ограничено после военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Тегеран требует снятия американской блокады и санкций для снятия ограничений.

Ранее KP.RU рассказал, что из-за сложности передвижения танкеров в Ормузском проливе больше всего страдает Европа. Страны ЕС планомерно сваливаются в кризис из-за нехватки топлива, цены на энергоресурсы продолжают расти.