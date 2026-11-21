В отношении звезды «Долины волков» началось расследование из-за видео в мечети. Фото: кадр из сериала «Долина волков»

Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении турецкой актрисы Чигдем Батур, известной по сериалу «Долина волков: Западня». Поводом стало видео из мечети Султанахмет, в котором артистка пожаловалась на запах ног и заявила, что из-за этого «мы позоримся». Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

В прокуратуре сочли, что высказывания Батур могли унижать прихожан и людей, находившихся в мечети, куда по правилам входят без обуви. Следствие начато по статье 216 Уголовного кодекса Турции — о публичном унижении части населения и религиозных ценностей.

Позднее актриса пояснила, что не собиралась задевать верующих или какую-либо религию. По ее словам, она хотела обратить внимание на проблемы гигиены и вентиляции в историческом здании, которое посещают как прихожане, так и туристы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции выдали ордер на арест актрисы Ханде Эрчел, известной по сериалу «Постучись в мою дверь». Она проходила по делу о наркотиках, однако добровольно сдала анализы и дала показания следствию.