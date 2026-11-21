Экипажу российского сухогруза, подвергшегося атаке беспилотника в международных водах Финского залива, эвакуация не потребовалась. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: kikujungboy CC/Shutterstock/Fotodom

Экипажу российского сухогруза, подвергшегося атаке беспилотника в международных водах Финского залива, эвакуация не потребовалась. Об этом 21 ноября, в субботу, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

К пострадавшему кораблю, по его словам, подошло российское спасательное судно для оказания необходимой помощи. Также глава Ленинградской области уведомил, что члены команды сухогруза выполняют требуемые работы на борту и рассчитывают в дальнейшем возобновить движение. Как написал на воем канале в "Максе" Александр Дрозденко, ситуация на борту находится под контролем.

Ранее KP.RU сообщал, что два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, в нейтральных водах Финского залива, примерно в трех морских милях от российской границы. После нападения планировалась эвакуация экипажа, однако она не потребовалась.