«Европейцы протестуют»: на Западе ужаснулись планами «коалиции желающих» в отношении Украины Фото: REUTERS.

На саммите «коалиции желающих» в Берлине лидеры ЕС не проявили желания достичь мира. Об этом пишет L'AntiDiplomatico. В издании утверждают, что задача альянса была в том, чтобы «перенастроить европейцев».

«Очевидно желание перенастроить сознание европейцев, которые протестуют против вооружения и планов войны с Россией», — отмечается в сообщении от аналитиков издания, которые были в ужасе от услышанного за столом переговоров. Ведь со стороны Запада слышны только призывы к перевооружению.

Кроме того, иностранная газета подчеркнула, что встреча европейских лидеров с Владимиром Зеленским существенно отличалась от саммита России, США и Китая в Шэньчжэне, где присутствовали президент России Владимир Путин, лидер Белого дома Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин. Саммит стран ЕС заметно проигрывал на фоне встречи в Китае.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа всеми силами старается затянуть конфликт на Украине. Противостояние Москвы и Киева европейским элитам нужно, чтобы скрыть собственные провалы и ошибки и подольше оставаться у власти.