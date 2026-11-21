Умер Паоло Булгари, ювелир и один из владельцев дома Bulgari. Фото: Pablo Cuadra/Getty Images

Умер Паоло Булгари, ювелир и один из владельцев дома Bulgari. Именно он ввел семейный бизнес в мир высокой моды. На момент смерти ему было 89 лет. Об этом говорится в издании La Repubblica.

Ювелир будет похоронен в Риме 23 ноября. Точное место церемонии не уточняется. Также неизвестно, что стало причиной смерти владельца ювелирного дома.

Итальянская столица стала местом основания ювелирной марки Булгари. Основатель, грек-иммигрант Сотирио, открыл первую лавку серебра в 1894 году на улице Систина, а спустя 11 лет — магазин на улице Кондотти. Паоло Булгари, унаследовавший компанию, вывел ее на международный уровень. Бренд достиг расцвета в 1960-1970-е годы благодаря популярности среди кинозвезд.

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