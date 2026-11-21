Китайский миллиардер Цзюньцзе потерял 90% состояния из-за рухнувших акций Фото: REUTERS.

Китайский предприниматель Янь Цзюньцзе потерял статус миллиардера из-за резкого падения стоимости акций его компании, занимающейся искусственным интеллектом. Об этом пишет Forbes.

"MiniMax страдает из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу рынка ИИ. Акции резко упали в пятницу, отчасти потому, что некоторые инвесторы, возможно, переводят капитал в Anthropic", — говорится в сообщении от иностранного источника.

Также издание подчеркивает, что Янь Цзюньцзе стал самым молодым миллиардером Китая в январе 2026 года после выхода MiniMax на Гонконгскую биржу. Ему всего 37 лет. Состояние миллиардера выросло с 3,2 до 12,6 миллиардов долларов в марте, но к 20 ноября снизилось до 959,5 миллиона.

Ранее KP.RU рассказал, что вдова миллиардера Гэри Уинника думала, что станет наследницей огромного состояния, но муж не рассказал о главном. Оказалось, что он обанкротился перед смертью и семье оставил огромные долги.