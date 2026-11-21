Пенсионеры Румынии подали в суд на государство: они хотят справедливости Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Более 60 тысяч румынских пенсионеров подали в суд после принятия закона о перерасчете пенсий. Закон привел к снижению социальных выплат для многих граждан. Об этом сообщила председатель Национальной кассы государственных пенсий Валентина Робу.

«С момента вступления в силу закона №360 у нас было начато около 60 тыс. судебных процессов. Мы не можем препятствовать доступу пенсионеров к справедливости», — сообщила Робу в интервью журналистам.

Она уточнила, что сейчас на рассмотрении находится более 40 тысяч дел, из 20 тысяч завершенных 6 тыс. удовлетворены. Многие пенсионеры смогли добиться справедливости и вернуть свои социальные выплаты.

Ранее KP.RU рассказал, что в России пенсионерам продолжат индексировать пенсии. Правительство РФ считает, что социальные выплаты должны увеличиваться каждый год, а то и несколько раз в год и соответствовать росту инфляции.