Депутат призвал пенсионеров проверять всю информацию, которую им сообщают по телефону Фото: Иван ВИСЛОВ.

Первый зампред думского Комитета по собственности Никита Чаплин предупредил, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров.

Они запустили новую легенду: преступники звонят пожилым людям и обещают оформить несуществующую «тринадцатую пенсию».

В беседе с Газета.ru депутат отметил, что в российском праве нет понятия «тринадцатая пенсия». Соцвыплаты имеют строгие критерии. Злоумышленники используют термин как наживку: сообщают о «положенных» деньгах, а затем просят перейти по ссылке, продиктовать СМС-код, установить приложение или перевести «комиссию».

Депутат отмечает, что при звонке от незнакомцев стоит быть максимально внимательным и обращать внимание на детали. Никакая информация по телефону – имена, адреса, размеры выплат – не докажут, что вы общаетесь с сотрудником Соцфонда. Личные данные сливаются из баз, а фото «удостоверения» или логотип в мессенджере легко подделываются.

Единственный способ защититься от мошенников - это услышав о «выплатах», прервать диалог. Проверить льготы можно через Госуслуги, МФЦ или по официальному номеру Социального фонда. И важно помнить: когда мошенники просят назвать коды подтверждения, что все госуслуги государства бесплатны.

Если пароль от Госуслуг или данные карты уже названы, действуйте мгновенно. Смените пароли (с другого устройства), завершите сеансы на портале, заблокируйте карту, сохраните чеки и переписки для полиции.

Тем временем, мошенники стали выдавать себя за работников ЖКХ. Представители мошеннических схем могут проникать в квартиры под видом работников обслуживающих организаций, чтобы собирать личные данные русских граждан под предлогом проведения проверок или обновления информации о жильцах, пишет Царьград.