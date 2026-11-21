IT-эксперт Мясоедов: рядом с умным телевизором опасно обсуждать некоторые темы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

IT-эксперт Павел Мясоедов предупредил, что некоторые темы нельзя обсуждать рядом с умным телевизором. Речь идет о финансах, бизнес-планах и личных тайнах. Все это может привести к утечке конфиденциальных данных через облачные серверы.

В беседе с Абзацем эксперт отметил, что Smart TV технически не способны поддерживать полноценные антивирусы из-за слабых процессоров. Бюджетные модели малоизвестных брендов и вовсе редко проходят аудит на уязвимости, превращая их облачные хранилища в легкую мишень для злоумышленников.

Таким образом, публичным людям и бизнесменам стоит следить за диалогами рядом с умными устройствами.

- Гражданам также лучше воздержаться от деликатных тем: информация может незаметно "уплыть" в сеть, – отметил эксперт.

Мясоедов настоятельно не рекомендует привязывать к телевизору основные цифровые аккаунты. Подключение любого стороннего приложения означает передачу токена доступа. При этом даже после удаления программы нет гарантии, что этот доступ будет автоматически аннулирован.

Если интеграции с сервисами не избежать, при отказе от них необходимо вручную завершать все активные сессии в настройках главного аккаунта и немедленно менять пароли. Однако, по словам эксперта, самая надежная защита – это базовая цифровая гигиена: просто не обсуждать конфиденциальные темы в присутствии «умной» техники.