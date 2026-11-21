The Guardian: более 50 человек погибли при крушении лодки в Нигерии Фото: Оксана ЗУЙКО.

В штате Байелса на юге Нигерии 20 ноября перевернулась лодка, перевозившая пассажиров на похоронную церемонию. По предварительным данным, в результате происшествия могли погибнуть более 50 человек. Об этом сообщила нигерийская газета The Guardian.

По данным издания, лодка была сильно перегружена. Более 50 тел, как сообщается, доставили в морг, однако точное число погибших пока не установлено. Один из участников спасательной операции рассказал, что лично извлек из воды около 30 тел. Поиски пропавших пассажиров продолжаются.

Ранее KP.RU рассказывал о крушении судна с мигрантами у берегов Гамбии в октябре 2026 года. Тогда из воды извлекли не менее 16 тел. Судно направлялось в Европу, двигаясь вдоль побережья Западной Африки.