Эпидемиолог Онищенко: России стоит помочь Казахстану в борьбе с новым вирусом Фото: Иван МАКЕЕВ.

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко уверен, что Россия и российские специалисты должны предложить Казахстану помощь для борьбы с «валящим с ног» вирусом. У отечественных специалистов есть все необходимые инструменты для решения этой задачи.

Пока точный возбудитель инфекции, который стал причиной волны заболевания, не выявлен. Поэтому Геннадий Онищенко считает, что не лишним будет работать в этом направлении совместно.

- Тем более что в рамках ЕАЭС существуют соответствующие договоры, которые мы обязаны выполнять, – заявил Онищенко в беседе с Абзацем.

При этом он уточнил, что признаков хронического течения болезни пока не зафиксировано, но ситуация требует пристального внимания.

Особое внимание академик уделил эпидемиологическим рискам на транспортных артериях. Из-за активного железнодорожного и автомобильного сообщения между Алматы и Москвой необходим усиленный контроль.

Эпидемиолог призвал проводников и сотрудников полиции внимательнее отслеживать состояние пассажиров: любой гражданин с симптомами тяжелой инфекции, прибывший из Казахстана, должен стать поводом для немедленного медицинского разбирательства. Это поможет предотвратить возможный завоз болезни и оперативно взять ситуацию под контроль.