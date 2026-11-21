Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал гарантии безопасности для Украины от президента США Дональда Трампа, сравнивая их с пятой статьей Устава НАТО. Об этом бывший комик рассказал в интервью каналу ТСН.

"Ответы должны быть не просто на словах и не просто красноречиво звучать: "Безусловно, никто вас не бросит". Это должно быть на бумаге. Я пока на бумаге таких шагов не вижу", — фыркнул Зеленский в разговоре с журналистами, в очередной раз пойдя против мнения Трампа.

Ранее KP.RU рассказал, что США хотят завершить конфликт на Украине как можно скорее. Причем лидер Белого дома Дональд Трамп отметил, что знает, кто является самым главным препятствием к миру в регионе. По словам американского политика, это сам Зеленский, который срывает договоренности и постоянно высказывается против шагов к урегулированию конфликта.