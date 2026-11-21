Росавиация: аэропорт Калининграда работает в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Аэропорт Калининграда возобновил свою работу в обычном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

В Неманском районе Калининградской области ранее сработала система оповещения о беспилотной угрозе. По словам губернатора Беспрозванных, это произошло из-за подозрительного объекта, замеченного со стороны Литвы. Из-за этого инцидента были введены некоторые ограничения в работе аэропорта Калининграда. Сотрудники терминала делали все возможное для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее KP.RU рассказал, что из-за атак ВСУ беспилотниками вводятся ограничения в работу аэропортов в разных регионах РФ. Несколько дней назад стало известно о восстановлении аэропорта в Краснодаре. После отмены режима беспилотной опасности терминал возобновил работу.