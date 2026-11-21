Капитан судна Costa Concordia освободился после девяти лет тюрьмы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Бывший капитан Costa Concordia Франческо Скеттино освободился из тюрьмы на 6,5 года раньше срока. Оставшуюся часть наказания он будет отбывать под надзором социальных служб.

Надзорный суд Рима оставил в силе приговор бывшему капитану Скеттино, который провёл более девяти лет в тюрьме «Ребиббия». Суд оценил его исправление и соблюдение условий.

Напомним, катастрофа произошла ночью 14 января 2012 года у итальянского острова Джильо. 15-палубный лайнер с более чем 4,2 тысячами человек на борту, включая 108 россиян, подошел слишком близко к берегу и столкнулся с подводной скалой. В левом борту образовалась 53-метровая пробоина, и судно село на мель. Капитан Скеттино покинул судно, в то время когда на борту еще оставались люди.

Суд признал капитана виновным по нескольким статьям. Ему был назначен срок — 16 лет заключения в тюрьме. Хотя изначально прокуратура просила дать капитану больше 2 тысяч лет заключения в тюрьме.