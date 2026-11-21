Мужчина похитил 10-летнего мальчика и держал его в подвале: полиции пришлось ликвидировать преступника Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мужчина похитил 10-летнего мальчика в селе Большие Брусяны. Населенный пункт находится в Свердловской области. Ребенок найден, похититель ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«В результате проведенных мероприятий похитивший подростка злоумышленник ликвидирован, а малолетний спасен, угроз жизни и здоровью ребенка не имеется», — говорится в сообщении от ведомства. Отмечается, что преступник удерживал ребенка в подвале заброшенного здания.

Ранее KP.RU рассказал, что в начале года в Санкт-Петербурге похитили мальчика. Злоумышленник заманил ребенка с помощью бургера. Подчеркивалось, что злоумышленник был обеспеченным человеком, на нем числилось несколько фирм и автомобилей. Также есть информация, что он занимался строительным бизнесом.