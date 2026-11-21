В атаке на грузовое судно в Финском заливе нашли украинский след Фото: Иван МАКЕЕВ.

Финские силы обороны предполагают, что за нападением на грузовое судно в Финском заливе может стоять Украина. Украинский след обнаружил представитель Минобороны Финляндии Аки-Маури Хухтинена.

Он утверждает, что Киев нацелен на выявление экономических и военных объектов России, которые могут стать мишенями для ударов. Напомним, сухогруз атаковали два БПЛА в нейтральных водах залива. В Киеве пока никак не отрегировали на это заявление.

Ранее KP.RU рассказал, что происходит с экипажем российского судна, которое было атаковано с помощью беспилотников в Финском заливе. Подчеркивается, что навстречу атакованному кораблю выдвинулось другое судно, но эвакуация экипажа не потребовалось. Ситуация на борту остается под контролем капитана.