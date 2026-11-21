Беглый заключенный похитил ребенка в Свердловской области: он сам вызвал полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Стало известно, кем был похититель мальчика в Свердловской области. Отмечается, что преступником оказался 37-летний Николай В. Он был беглым заключенным, который находится в федеральном розыске. Об этом пишет издание РЕНТВ.

Источник утверждает, что к Николаю подошел мальчик и попросил у него сигарету. Беглый преступник ответил, что табак находится у него дома. Потом мужчина отвел ребенка в заброшенное здание. Там он достал нож, угрожая оружием, Николай заставил ребенка зайти внутрь и запер дверь. Похититель сам вызвал полицию и потребовал уполномоченного по правам человека. Во время штурма он был застрелен.

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