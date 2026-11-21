Yle: Финляндия хочет взыскать с РФ €25 млрд по решениям арбитражей Фото: REUTERS.

Финские власти намерены получить от России и компании «Газпром» компенсацию в размере более 25 миллиардов евро, основываясь на трёх решениях международных арбитражных судов. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Журналисты сообщают, что «Газпром экспорт» получил требование на 16,4 миллиарда евро из-за прекращения поставок газа Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году. Российская компания считает эти требования неправомерными и не нарушала условия контрактов. Финляндия пытается взыскать около 9,2 миллиарда евро с России по двум делам: с нефтяной компанией ЮКОС и с украинским «Нафтогазом».

Ранее KP.RU рассказал, что финская компания сама решила отказаться от российского газа. При этом в Хельсинки неоднократно с 2022 года заявляли о необходимости завершить разорвать контакты с Россией. Дело в том, что Финляндия отказалась выполнять обязательное условие по оплате за российские энергоресурсы.