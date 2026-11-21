Часы пассажирки «Титаника» проданы в Британии за $260 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА.

Карманные часы Мэри Мэнгэн, погибшей при крушении «Титаника», были проданы на аукционе за 200 тысяч фунтов стерлингов, это примерно 260 тысяч долларов. Об этом сообщили в британском аукционном доме Henry Aldridge & Son.

Кроме того, на аукционе за 65 тысяч фунтов (85 тысяч долларов) продано письмо уругвайского латифундиста Рамона Гомеса, пассажира первого класса «Титаника». Написанное на испанском, оно описывает жизнь на борту. Гомесу был 71 год, он погиб.

Что касается хозяйки часов, то ей было 32 года, когда она оказалась на «Титанике». Мэри купила билет в третий класс. На судне она планировала вернуться в США после того, как погостила у родственников в Ирландии. Женщина так и не дождалась спасения. Проходящее мимо судно подобрало бездыханное тело пассажирки.

Ранее KP.RU рассказал, что аукцион с вещами с «Титаника» планировалось устроить еще в апреле 2026 года. Организаторы мероприятия изначально хотели выручить от продажи золотых часов пассажирки «Титаника» чуть больше 100 тысяч долларов.