На Украине полностью перекрыли движение по мостам и плотине Днепровской ГЭС Фото: REUTERS.

Движение автомобильного транспорта по мостам и плотине Днепровской гидроэлектростанции в подконтрольном Киеву Запорожье полностью остановлено. Об этом сообщил врио главы областной администрации Михаил Семикин.

"Движение транспорта по мостам и плотине Днепрогэс полностью перекрыто", - написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, что ограничения на передвижение транспорта в этом районе вводились также 18, 19 и 20 ноября. Днепровская ГЭС включает две станции и является крупнейшей гидроэлектростанцией на территории, подконтрольной Украине.

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