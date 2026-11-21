Во Франции 144 человека задержали во время массовых акций против роста стоимости жизни. Фото: IMAGO/Shrouk Ghonim/Global Look Press

Во Франции 144 человека задержаны во время массовых акций против роста стоимости жизни. Всего в субботних демонстрациях по всей стране приняли участие около 83 тысяч человек, из них 21,5 тысячи вышли на улицы Парижа. Такие предварительные данные по состоянию на 18:00 по местному времени привело МВД республики. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

К протестам присоединились представители профсоюзов, учащиеся и участники движения «желтых жилетов». В Париже для разгона демонстрантов полиция применяла дубинки, щиты и слезоточивый газ.

Акции начались в середине сентября. Первоначально старшеклассники выходили на улицы пригородов французской столицы, требуя улучшить состояние школ. Позднее к ним присоединились граждане, недовольные повышением цен. Постепенно протестное движение распространилось на другие регионы страны.

Ранее KP.RU сообщал о крупнейшей общенациональной акции протеста во Франции, которая прошла 17 октября. По данным МВД страны, в демонстрациях участвовали около 550 тысяч человек. В ряде городов выступления сопровождались столкновениями с полицией, которая применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Также KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон признал неготовность властей к такому масштабу протестов. По словам французского лидера, 17 октября правоохранительным органам не хватило сил для обеспечения порядка в Марселе и других городах.