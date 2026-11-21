Сильные дожди затопили дороги в Сочи Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Сильные дожди привели к подтоплению автомобильных дорог в Сочи. Из-за скопления воды на проезжей части движение транспорта временно ограничили. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что потоки воды вышли на федеральную трассу А-147. На 170-м километре дороги "Джубга - Сочи до границы с Абхазией" в районе спуска с Мамайского перевала движение временно ограничено.

Дороги Сочи затапливает из-за сильных дождей, движение ограничено Видео: Госавтоинспекция Сочи

В настоящее время автомобили могут проехать по одной полосе. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, чтобы обеспечить безопасность водителей и ускорить проезд транспорта. Водителей призвали соблюдать осторожность.

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге дорогу затопило после прорыва трубы. Авария произошла по вине рабочих подрядной организации. На место оперативно вызвали аварийную бригаду "Водоканала" для устранения последствий.