В американском штате Вирджиния впервые с 1978 года зарегистрировали смерть от кори. Жертвой заболевания стал пятилетний ребенок. Фото: Оксана ЗУЙКО.

В американском штате Вирджиния впервые с 1978 года зарегистрировали смерть от кори. Жертвой заболевания стал пятилетний ребенок. Об этом сообщило министерство здравоохранения штата.

В ведомстве отметили высокие темпы роста заболеваемости. Большинство новых случаев выявили в округах центральной части Вирджинии. По состоянию на 21 ноября в штате зарегистрировали 220 случаев кори с начала года. Это рекордный показатель с 1988 года.

Ранее о смертях от кори сообщили власти Пенсильвании, Висконсина и Нью-Йорка. Всего по стране зарегистрировано 12 таких случаев.

Напомним, ранее KP.RU писал, что США оказались на пороге потери статуса страны, в которой ликвидирована корь. Число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло рекордного уровня с 1991 года.