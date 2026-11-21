Беглец, похитивший 10-летнего ребенка на Урале, находился в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Свердловской области сбежавший из исправительного центра заключенный похитил 10-летнего школьника и запер его в заброшенном доме. Инцидент произошел в поселке Большие Брусяны. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Похитителем оказался 37-летний Николай Валов. В 2021 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство и кражу. Как уточнили в региональном ГУФСИН, 13 ноября Валов самовольно покинул исправительный центр.

Мужчина был осужден к принудительным работам, однако в установленный срок не вернулся в учреждение. После этого его объявили в федеральный розыск. Спустя восемь дней после побега Валов оказался в селе Большие Брусяны.

На улице к мужчине подошел 10-летний мальчик и попросил сигарету. В ответ Валов заявил, что сигареты находятся дома, и предложил ребенку пойти с ним. Оказавшись в заброшенном здании, мужчина достал нож и запер дверь.

После этого похититель самостоятельно вызвал полицию и потребовал предоставить ему уполномоченного по правам человека для переговоров. Во время штурма заброшенного дома Валова ликвидировали. Школьника удалось освободить, он не получил травм.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новосибирске начали судить отца, который похитил ребенка. Мужчина с сообщниками напал на бывшую жену, силой забрал шестилетнего сына и попытался похитить дочь. Вскоре сына тайно вывезли в Австралию.