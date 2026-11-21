В Словакии неизвестный облил розовой краской памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в населенном пункте Кружлова на востоке страны. Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com/Global Look Press

В Словакии неизвестный облил розовой краской памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в населенном пункте Кружлова на востоке страны. Рядом с монументом также появилась оскорбительная надпись. Об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR.

Это уже третий случай вандализма в отношении памятника с момента его открытия в октябре 2026 года. Ранее, 20 октября, члены внепарламентской оппозиционной партии «Демократы» накрыли монумент белой тканью с красными пятнами.

Также, напомним, ранее KP.RU писал, что в Словакии неизвестные уже оскверняли памятник Ивану Коневу. Тогда вандалы разбили табличку с именем маршала, оставили оскорбительную надпись на постаменте и набросили на скульптуру разрезанный флаг Венгрии.