Танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, доработанные по результатам специальной военной операции, воюют в обновленном облике. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, доработанные по результатам специальной военной операции, воюют в обновленном облике. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-лейтенант Александр Шестаков.

По словам Шестакова, в направлении обновления также развиваются мотовездеходы и специальные транспортные средства, в том числе «Улан», разработанные с учетом специфики применения в Вооруженных силах.

Еще одной важной задачей ГАБТУ генерал-лейтенант назвал сокращение сроков разработки новых образцов техники. Для этого совершенствуют научно-методический аппарат, разрабатывают методики ускоренных испытаний и применяют цифровые двойники.

Напомним, ранее KP.RU писал, что «Уралвагонзавод» отправил в зону СВО модернизированные танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. При доработке боевых машин конструкторы учитывали опыт их применения и пожелания военнослужащих.