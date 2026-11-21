Россиян в 2027 году ждут 118 выходных дней, включая 14 праздничных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россиян в 2027 году ждут 118 выходных дней, включая 14 праздничных. Об этом РИА Новости рассказала глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

«В соответствии с утвержденным правительством производственным календарем на 2027 год, в следующем году россиян ждут 118 выходных дней, из них 14 - нерабочие праздничные дни», - сообщила депутат.

Она отметила, что по количеству нерабочих дней 2027 год совпадает с 2026-м. При этом рабочих дней в следующем году традиционно будет вдвое больше, чем выходных.

Напомним, ранее KP.RU писал, что правительство утвердило производственный календарь на 2027 год. Согласно документу, россиян ждут трехдневные выходные в феврале и марте. Отдыхать можно будет с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.