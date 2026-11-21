Исполняющий обязанности президента Сербии Александар Чупич Фото: REUTERS.

Исполняющий обязанности президента Сербии Александар Чупич не примет участия в саммите Евросоюза и стран Западных Балкан. Об этом сообщили в постоянной делегации ЕС в стране.

"Господин Чупич выразил сожаление в связи с тем, что не сможет принять участие в саммите ЕС и Западных Балкан на следующей неделе", - отметили в делегации.

Чупич подчеркнул, что новое руководство Сербии "придает большое значение развитию сотрудничества с ЕС". Саммит запланирован на 25 ноября в Брюсселе.

Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страну не ждут в Евросоюзе, как бы она ни пыталась. По его словам, для продвижения переговоров о вступлении в ЕС необходимо присоединиться к санкциям против России. Однако даже это не поможет.