Самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут январь, февраль и май. Фото: REUTERS.

Самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут январь, февраль и май. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Самым "невыгодным" месяцем станет январь: в нем 15 рабочих дней, а также февраль и май - по 19 рабочих дней», - сообщил эксперт.

По словам Южалина, в эти месяцы выгоднее работать, поскольку отпускные выплаты могут оказаться небольшими. Это связано с тем, что в январе, феврале и мае меньше рабочих дней, чем в другие месяцы.

Напомним, ранее KP.RU подробно рассказывал, как россияне будут работать и отдыхать в 2027 году. Согласно утвержденному производственному календарю, при пятидневной рабочей неделе в году предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.