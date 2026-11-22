Жители английской деревни Барнэм проголосовали за выход из состава Великобритании. Фото: Richard Allen/http://imagebroker.com/search/Global Look Press

Жители английской деревни Барнэм проголосовали за выход из состава Великобритании. Одной из причин проведения голосования стал завоз мигрантов. Об этом сообщил телеканал Sky News.

За независимость населенного пункта высказались 257 человек. Против выхода из Соединенного Королевства проголосовали 16 жителей. Еще один бюллетень признали недействительным.

При этом референдум носил символический характер. Его результаты не имеют юридических последствий, поэтому деревня не сможет выйти из состава Великобритании по итогам этого голосования.

Напомним, ранее KP.RU писал о жителях британской деревни Пиддингтон, которые провели символический референдум о выходе из состава Великобритании. Поводом стали планы властей разместить на бывшей военной базе 1256 мужчин, ожидающих решения по заявлениям на убежище. Голосование также не имело юридической силы.