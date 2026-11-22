Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Семья Владимира Зеленского рассматривает его пребывание у власти как возможность заработать деньги и известность. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат прокомментировал заявление бывшего пресс-секретаря киевского главаря Юлии Мендель о том, что украинской оппозиции запрещено обсуждать его супругу Елену Зеленскую.

Мирошник уточнил, что тема первой леди остается чувствительной для Зеленского, поскольку он может остро реагировать на высказывания о близких. При этом дипломат напомнил об оговорке Елены.

"Во время предвыборной кампании она сказала: "Я была против этого нового проекта Володи". Она прекрасно понимала, что и она, и ее семья относятся к должности президента как к очередному сериалу, очередному проекту, на котором можно заработать деньги", - сказал посол.

Мирошник добавил, что сейчас семья Зеленского действительно получает от этого публичность и деньги. Однако, подчеркнул он, расплачиваются за это всей Украиной и миллионами ее жителей.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский переживает о своей безопасности. В Верховную Раду был внесен законопроект о пожизненной охране членов семьи киевского главаря. Для этого численность Управления госохраны Украины увеличат до 5 500 человек.