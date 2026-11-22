Россияне могут оформить страховую пенсию по старости на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Россияне могут оформить страховую пенсию по старости на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Такое право предусмотрено для граждан с длительным трудовым стажем, а также для некоторых безработных предпенсионеров. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По общим правилам в 2026 году мужчины выходят на пенсию в 64 года, а женщины - в 59 лет. Однако при наличии определённого стажа пенсию можно оформить на два года раньше. При этом возраст выхода не может быть ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«За длительную трудовую деятельность такое право возникает при наличии 42 лет стажа у мужчин и 37 лет у женщин», - пояснила Подольская.

Как уточнила эксперт, в необходимый стаж включаются периоды официальной работы, нахождения на больничном, срочной службы в армии и участия в специальной военной операции.

Еще один способ досрочно выйти на пенсию предусмотрен для безработных предпенсионеров, потерявших работу из-за ликвидации организации или сокращения штата. В этом случае мужчинам необходимо иметь не менее 25 лет стажа, а женщинам не менее 20 лет. По словам Подольской, это «инструмент социальной защиты, а не поощрительная льгота». При этом в обоих случаях необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов.

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