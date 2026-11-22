Дрон ВС России зацепился за украинский коптер и уничтожил расчет ВСУ Фото: REUTERS.

Российский FPV-дрон, который зацепился за украинский тяжелый беспилотник R-18, помог обнаружить место базирования расчета БПЛА ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел во время выполнения боевой задачи оператором дронов с позывным Сега. Он входит в расчет 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".

Оператор направил FPV-перехватчик на украинский коптер, который возвращался к месту запуска. Дрон не сдетонировал, но зацепился за аппарат противника, что позволило отследить его маршрут.

Затем к поиску точки посадки подключились еще два FPV-дрона соседних расчетов. По указаниям Сеги их операторы направились в район, куда должен был вернуться украинский коптер.

Когда к беспилотнику подошел украинский техник, чтобы забрать аппарат, российские специалисты нанесли удар. В результате тяжелый коптер был уничтожен вместе с находившимися поблизости военнослужащими ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия уничтожила радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ. Также были поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемым в интересах боевиков киевского режима.