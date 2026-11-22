Три человека погибли, еще один получил ранение в результате стрельбы в городе Парма штата Огайо. Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три человека погибли, еще один получил ранение в результате стрельбы в городе Парма штата Огайо. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Полиция получила сообщение о вооруженном инциденте на территории площадки для проведения мероприятий. По предварительным данным, к происшествию причастны два человека. В результате стрельбы погибли три человека. Еще один пострадавший получил ранение в ногу.

Правоохранители установили личности обоих стрелявших и взяли их под контроль. В полиции подчеркнули, что угрозы для местных жителей больше нет. Обстоятельства произошедшего и причины стрельбы выясняются. Следователи продолжают работу на месте происшествия.

Ранее KP.RU также писал о стрельбе в американском штате Огайо. Инцидент произошел в мечети города Колумбус: один человек погиб, еще один пострадал.