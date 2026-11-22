Украине не хватает около 800 млн кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Украине не хватает около 800 млн кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, основанные на данных Министерства энергетики Украины.

Ранее в украинском Минэнерго заявляли, что уже к концу октября страна достигла планового показателя запасов газа на зиму - 14,6 млрд кубометров. Однако в этот объем включили и буферный газ, необходимый для поддержания работы энергосистемы.

Без учета буферных запасов к 20 ноября в хранилищах Украины находилось около 12,4 млрд кубометров газа. При этом минимально необходимый для прохождения отопительного сезона объем составляет 13,2 млрд кубометров.

Ранее KP.RU уже сообщал о проблемах Украины с подготовкой к отопительному сезону. По данным на конец сентября, подземные хранилища страны были заполнены лишь на 79,5% от минимально необходимого для прохождения зимы объема - там находилось около 10,5 млрд кубометров газа. Для достижения минимального уровня Киеву требовалось еще примерно $1 млрд, а для выхода на плановые 14,6 млрд кубометров около $2,5 млрд.