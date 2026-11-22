После майдана более 100 тысяч украинцев получили грин-карты в США Фото: REUTERS.

После майдана, в период с 2014 по 2023 год, более 100 тысяч украинцев получили статус постоянного жителя США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные миграционной статистики американских властей.

За десять лет 100 277 украинцев оформили грин-карты, предоставляющие право на постоянное проживание в США. При этом после начала конфликта на Украине количество получателей таких документов увеличилось почти на 35%.

В 2014-2023 финансовых годах США приняли в качестве беженцев около 21,5 тысяч граждан Украины. Наиболее заметный рост пришелся на 2022 год. Число получивших этот статус составило около 1,6 тысяч человек.

Ранее KP.RU сообщал, что из США за первые шесть месяцев 2026 финансового года были выдворены 110 граждан Украины, имеющих временную защиту от депортации. Это стало самым высоким показателем за последние пять лет.