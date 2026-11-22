В результате падения обломков повреждения получили частные дома и два легковых автомобиля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Над Воронежской областью минувшей ночью уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков повреждения получили частные дома и два легковых автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, повреждены крыша и остекление одного частного дома, а также окна еще нескольких домов. Кроме того, пострадали два легковых автомобиля и стена частного дома.

Накануне вечером в нескольких муниципалитетах региона объявляли опасность атаки беспилотников. Жителей призывали соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.

На местах падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщал об атаке беспилотников на Воронежскую область в ночь на 10 сентября. Тогда силы ПВО уничтожили 19 БПЛА. В результате падения обломков и возникших пожаров повреждения получили жилые дома, техникум, дворец культуры, линии электропередачи и автомобили.