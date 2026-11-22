ПВО за ночь уничтожила 170 дронов ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно официальной сводке российского военного ведомства, воздушные цели были ликвидированы в небе над восемью субъектами Российской Федерации. В частности, беспилотники сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областей, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, часть украинских дронов самолетного типа была перехвачена средствами противовоздушной обороны над акваториями Азовского и Черного морей.