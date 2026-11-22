В Бурятии представили уникальный оленный камень, чей возраст превышает 3000 лет. Фото: страница главы республики Алексея Цыденова в мессенджере "Макс"

Уникальный археологический артефакт позднего бронзового века Центральной Азии — оленный камень, датируемый XIII–X веками до нашей эры, — презентовали в воскресенье, 22 ноября, в Национальном музее Бурятии, передает РИА Новости.

«Если посмотреть в историю, то этот камень старше Римской империи, старше Аристотеля на 500 лет. Македонского еще не было, этот камень уже был. В Китае еще не было государства, были племенные отношения, а наш камень уже стоял», — отметил на презентации глава республики Алексей Цыденов.

Памятник представляет собой гранитную плиту длиной более двух метров и шириной свыше 60 сантиметров с закругленной вершиной (в исходном сообщении указан вес 560 тонн, что является опечаткой вместо 560 килограммов). Со всех четырех сторон поверхность камня опоясывают резные изображения «парящих» оленей с вытянутыми, похожими на птичьи клювы мордами и гиперболизированными ветвистыми рогами, а также солярный знак.

По словам исследователей, подобные стелы служили кенотафами погибшим на чужбине воинам, где олень выступал сакральным проводником души в иной мир, либо устанавливались в честь военных побед.

Находку сделали в местности Боргой Джидинского района. Как пояснил автор раскопок Павел Марнуев, разглядеть древний орнамент участникам экспедиции помогли таявший первый снег и лучи закатного солнца, хотя в 1970-х годах эту территорию уже обследовали новосибирские археологи.

Ранее в Бурятии нашли кость редкого динозавра, жившего 120 млн лет назад. Как отмечалось, вид таких ящеров, как тенгризавры, открыли всего пару лет назад.