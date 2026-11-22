Bild: Бундесвер изменил маршрут переброски танков в Литву из-за России Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Германии изменили способ доставки бронетехники на учения Grand Eagle 26 в Литве, отказавшись от марша автоколоннами через территорию Польши в пользу железнодорожных перевозок. Решение было принято после консультаций внутри НАТО из опасений спровоцировать Россию, пишет газета Bild со ссылкой на военные круги.

Изначально командование Бундесвера планировало перебросить подразделения 10-й танковой дивизии в Прибалтику своим ходом по автомобильным дорогам. Однако в альянсе сочли, что демонстративное движение немецких танковых колонн к восточному флангу НАТО может быть воспринято Москвой как излишняя провокация.

Как пояснил изданию представитель военных структур блока, при подготовке маневров постоянно оценивается необходимость корректировок, позволяющих поддерживать сдерживание без эскалации.

В Министерстве обороны ФРГ, комментируя смену логистики, назвали такой шаг рутинной процедурой. «Возможная смена вида транспорта не является чем-то необычным и должна отрабатываться, поскольку она должна быть возможна и в реальной чрезвычайной ситуации», — отметили в военном ведомстве.

В маневрах Grand Eagle 26, главной целью которых заявлена отработка оперативной переброски сил на восточный фланг, задействованы около 1800 военнослужащих и свыше 750 единиц техники.

Напомним, в Москве неоднократно отвергали утверждения о подготовке нападения на европейские государства. Президент РФ Владимир Путин назвал заявления о российской угрозе целенаправленным нагнетанием обстановки и провокацией, подчеркнув, что у России нет ни мотивов, ни планов воевать с Европой.