Журналист Макдональд высмеял Каллас за сомнения в победе России над нацизмом Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая публично выразила сомнения относительно роли России в победе над нацизмом.

«Когда я впервые увидел это, то решил, что видео подделано, чтобы выставить ЕС в невыгодном свете. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что госпожа Каллас сама предоставила эти материалы», — написал он на странице в социальной сети X, задавшись вопросом, каким образом, по мнению Каллас, Россия и Китай смогли получить свои постоянные места в Совбезе ООН.

Поводом для критики стало выступление Каллас на мероприятии Института ЕС по исследованиям безопасности. Глава европейской дипломатии заявила, что слова президента России Владимира Путина на саммите ШОС о решающем вкладе СССР и Китая в победу во Второй мировой войне вызывают у нее удивление. Она утверждала, что подобные оценки должны вызывать вопросы у тех, кто знает историю.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Каллас уделять больше внимания изучению истории, отметив, что она производит впечатление «не отличницы», раз называет «чем-то новеньким» общеизвестные факты о победе СССР и Китая во Второй мировой войне.