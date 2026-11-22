МВД: удостоверения водителя могут лишить на срок до трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд имеет право лишить водительского удостоверения на срок до трех лет за грубые или неоднократные нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Отмечается, что за грубое или неоднократное нарушение правил пользования специальным правом и уклонение от исполнения наказания можно лишиться ранее предоставленного права. Кроме того, предусмотрено наказание за нарушение временного запрета на пользование специальным правом.

"Решение о лишении такого права принимает судья. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, за отдельные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения прав до двух лет.

Ранее сайт KP.RU писал, что водители не могут лишиться прав за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали стационарные камеры, работающие в автоматическом режиме.