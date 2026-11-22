Алаудинов назвал причины сокращения числа наемников из Европы в рядах ВСУ Фото: REUTERS.

Число наемников из европейских стран в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметно сокращается из-за тяжелых потерь, невыполнения Киевом контрактных обязательств и активного набора резервистов в армии самих государств Европы. Об этом РИА Новости сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Почему из европейских государств сейчас стало меньше наемников, я полагаю, за счет того, что европейские страны начали формировать новые подразделения и укомплектовывать их своими жителями», — пояснил он, отметив, что ряд стран Европы сейчас активно вербует собственных граждан для расширения национальных вооруженных сил.

Помимо кадровой мобилизации внутри ЕС, отток иностранцев вызван суровыми реалиями боевых действий и отношением украинского командования. «Те, кто пришел раньше, уже рассказали, насколько это тяжело... и что русские не позволяют отстреливать себя, как на сафари. Они несут очень большие потери», — подчеркнул командир «Ахмата».

По его словам, европейские наемники в ВСУ утратили прежний авторитет и привилегии, а осознание нечеловеческого обращения и обмана с условиями контрактов заставляет потенциальных новобранцев отказываться от поездок на Украину.

Ранее стало известно, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве расходного материала. Портал Business Insider рассказал, что многие иностранные наемники были не подготовлены к условиям боев в зоне спецоперации.