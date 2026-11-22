Во Вьетнаме ищут родственников пенсионерки, страдающей провалами в памяти. Фото: Анна Лось

Во вьетнамском Нячанге полиция и волонтеры, включая отряд «ЛизаАлерт», разыскивают родственников пожилой россиянки, обнаруженной 20 ноября 2026 года на пустыре в двух километрах от жилых кварталов. По словам очевидцев, женщину привезли туда на пикапе и оставили у дороги, сообщает «КП-Иркутск».

Пенсионерка представляется Лидией Васильевной Упоровой 1941 года рождения, однако в местных базах ее данные не значатся. «Она была дезориентирована, не могла внятно объяснить, где живёт», — рассказала волонтер Анна Лось, которая 14 лет живет во Вьетнаме и помогает землякам.

Из обрывочных воспоминаний женщины удалось выяснить, что она родилась в Иркутске, жила на улице Некрасова и имела мужа Евгения, а во Вьетнам ее перевезла 64-летняя дочь Елена Гришина. Вторая дочь, Маргарита, предположительно, работала в Ангарске.

«Сейчас пенсионерка находится под наблюдением медиков в госпитале, но уже завтра ее заберут в социальный центр. После этого доступ к ней будет ограничен, поэтому время работает против нас», — подчеркнула Анна Лось.

Ранее в Самарской области нашли 42-летнего мужчину, который не смог вернуться домой из-за провалов в памяти.