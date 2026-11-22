Танк ВСУ уничтожил православный храм в Константиновке Фото: REUTERS.

Украинский танк прицельными выстрелами уничтожил Свято-Успенскую церковь в Константиновке Донецкой Народной Республике (ДНР), а украинские СМИ попытались возложить ответственность за разрушение святыни на российские беспилотники. Об этом рассказала выжившая при обстреле работница храма Светлана Землянская, которую российские военные эвакуировали с окраин города, передает РИА Новости.

По словам свидетельницы произошедшего, танк подъехал на близкое расстояние к зданию и произвел серию выстрелов. После двух попаданий вблизи церкви третий, зажигательный снаряд угодил в верхний храм, в результате чего тот полностью выгорел. Самой женщине и еще двум находившимся рядом людям удалось спастись, укрывшись в помещениях нижнего храма.

Кроме того, Землянская сообщила об обстреле церкви Иова Почаевского, расположенной в центральной части Константиновки. Удар по этому храму был нанесен непосредственно во время богослужения, в результате чего среди прихожан появились раненые и, по предварительным сведениям, погибшие.

Ранее спасенные из Константиновки рассказали, как ВСУ сжигали город вместе с людьми.