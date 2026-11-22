Житель ДНР отравился после контакта с разбросанными на улице купюрами Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Макеевке Донецкой Народной Республики в больницу попал местный житель с симптомами отравления неустановленным токсичным веществом после того, как поднял с земли 5-тысячные купюры. О произошедшем 22 ноября 2026 года проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

Согласно данным ведомства, инцидент берет начало накануне, 21 ноября, когда неизвестные разбросали денежные банкноты номиналом 5000 рублей рядом с одной из остановок общественного транспорта. После физического контакта с найденными деньгами у пострадавшего развилась острая реакция. Пациента экстренно госпитализировали и оказали ему полный объем необходимой квалифицированной помощи — на данный момент врачам удалось стабилизировать его состояние.

В связи со случившимся региональный Минздрав выпустил официальное предостережение для населения. Граждан призывают сохранять максимальную бдительность на улицах и категорически воздерживаться от того, чтобы поднимать с земли любые бесхозные вещи, в том числе наличные деньги. Медики напоминают, что при возникновении первых тревожных симптомов интоксикации — резкой слабости, тошноты, рвоты, сильной головной боли или головокружения с потерей сознания — следует немедленно вызывать скорую помощь или обращаться в ближайшее лечебное учреждение.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что украинские войска бесконтрольно используют присылаемые Западом отравляющие