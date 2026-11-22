Почему Зеленский приказывает атаковать Крымский мост: план украинца разложили по полочкам Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский приказал атаковать Крымский мост во время саммита АТЭС в Китае, чтобы усилить эскалацию конфликта и сохранить власть. Такое мнение высказал политолог Сергей Мельничук в беседе с ТАСС.

По оценке эксперта, украинское руководство заинтересовано в затягивании боевых действий из-за опасений проиграть выборы после завершения конфликта. Именно с этим Мельничук связывает удары по переправе в период международных переговоров в Шэньчжэне.

«В случае их проведения Зеленский и партия "Слуга народа" потерпят поражение, поэтому шаги, увеличивающие эскалацию, остаются их способом удержать власть», — подчеркнул политолог.

Кроме того, Мельничук уличил окружение Зеленского в хищении европейской финансовой помощи. По его мнению, продолжение конфликта позволяет украинским властям извлекать личную выгоду из поступающих средств.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях ударов ВСУ по Крымскому мосту. Российский лидер заявил, что Москва обязательно ответит на атаки, причем ответ будет гораздо более болезненным для Киева. При этом Путин подчеркнул, что поврежденная переправа будет восстановлена.