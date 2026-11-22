Интерес россиян к фильмам-катастрофам вырос вдвое Фото: Артем КИЛЬКИН.

Интерес россиян к кино о постапокалипсисе и катастрофах за последние полгода повысился более чем в два раза. Самым популярным стал фильм «Чернобыль». Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на онлайн-кинотеатр «КИОН».

Первое место в рейтинге занял «Чернобыль» (2020), второе - триллер «Пропасть» (2026), а третье - фантастический киноальманах «Космос. Смерть. Роботы» (2023). В топ-5 фильмов также вошли «Капкан времени» (2026) и драма «Одна» (2022). В десятке «Кракен», «Землетрясение», «Ледокол», «Метро» и «Огонь».

Одним из популярных жанров кино у россиян также оказалась драма: на нее пришлось 76% просмотров. На втором месте - триллеры (44%), на третьем - историческое кино (35%).

Как KP.RU писал ранее, взрослые россияне продолжают смотреть мультфильмы, причем чаще всего выбирают отечественные проекты. Согласно опросу ВЦИОМ, анимацию смотрят 78% жителей страны старше 18 лет. Главными причинами такого досуга стали желание расслабиться и получить удовольствие.