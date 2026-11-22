Чехия разнесла проект бюджета Евросоюза: ЕС дает деньги Украине в ущерб «своим» Фото: REUTERS.

В Чехии премьер-министр Андрей Бабиш назвал новый проект семилетнего бюджета Евросоюза абсолютно неприемлемым для республики. Об этом политик заявил в видеообращении к гражданам в соцсети X.

По словам главы правительства, предложенные изменения предусматривают значительное сокращение финансирования Чехии из общеевропейской казны.

«Сейчас в рамках проекта председательствующей (в ЕС - прим.ред.) Ирландии нам хотят сократить (поступления из бюджета сообщества - прим.ред.) на 7,5 млрд крон (около 300 млн евро - прим.ред.)», — подчеркнул Бабиш.

Премьер также раскритиковал расходы на содержание Европарламента и других структур ЕС. Недовольство политика вызвали и планы по дальнейшему финансированию Украины. Ранее он настаивал, что помощь Киеву необходимо выделять отдельно от бюджета объединения.

Накануне председатель Евросовета Антониу Кошта представил переработанный финансовый план на 2028–2034 годы. По сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии расходы сократили на 204 миллиарда евро.

Ранее Евросоюз предложил сократить расходы нового семилетнего бюджета на 159 миллиардов евро, сохранив при этом финансирование Украины в размере 100 миллиардов. При этом под сокращение попали программы повышения конкурентоспособности европейской экономики, внешняя помощь и административные расходы.